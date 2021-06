Rapport Annuel 2020

[expériences]

2020 a été une année exceptionnelle à tout point de vue. La pandémie de la Covid-19 a, en quelques semaines, fait basculer nos économies et nos sociétés dans une nouvelle réalité. Celle-ci a entériné des transformations déjà à l’œuvre, comme le recul de la mondialisation et l’affirmation d’un continent asiatique puissant, dans un contexte de Bourse au plus haut et de taux d’intérêt au plus bas.

Pour Covéa Finance, cela a été l’occasion de se tourner vers de nouveaux défis et de redéfinir ses priorités avec le lancement d’un nouveau plan stratégique. Cette promesse de réinvention, nous l’envisageons avec sérénité, forts de nos valeurs humaines et sociales qui, même dans les moments de crise, sont des repères fondamentaux pour avancer. Ce sont toutes ces « expériences », passées et à venir, que nous voulions partager avec vous – clients, investisseurs, partenaires – à travers ce rapport annuel. Ce document, nous l’avons voulu encore plus riche, plus apprenant, plus utile que d’habitude. À travers lui, nous souhaitons vous permettre de mieux COMPRENDRE le contexte économique et financier.

Nous voulons aussi partager ce qui fait notre force et nous permet de nous TRANSFORMER pour adapter nos solutions, vous ACCOMPAGNER dans la durée et INNOVER pour contribuer à la finance de demain. Autant d’« expériences » pour nous guider collectivement dans la transformation de nos métiers.